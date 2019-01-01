ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ГОБЛИНА

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Убийца\Сикарио Гоблин (2015)

4.2466666666667 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.25 (75 Голосов)
Убийца\Сикарио (2015) Гоблин Постер
  • Жанр: Криминал, триллер
  • Год: 2015
  • Страна: США
  • Режиссёр: Дени Вильнёв
  • Бюджет: 30 млн $
  • Сборы: 84 869 984 $
  • В ролях: Эмили Блант, Бенисио Дель Торо, Джош Бролин
  • Качество: HDRip

Криминальный триллер Дени Вильнёва В правильном переводе Гоблина. Фильм о непростой судьбе молодой барышни, которая как ни странно подалась служить в органы, в частности в отдел по борьбе с наркотиками, однако сколько она не билась со своими сослуживцами, поменять ситуацию так и не удавалось, но третьего дня её приглашают из ЦРУ поработать над масштабной операцией направленной против наркобарыг.

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Бэйб: Четвероногий малыш Гоблин (1995)

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Бэйб: Четвероногий малыш Гоблин Постер
  • Жанр: Комедия, драма
  • Год: 1995
  • Страна: Австралия, США
  • Режиссёр: Крис Нунен
  • Бюджет: 30 млн долл
  • Сборы: 254 134 910 долл
  • В ролях: Джеймс Кромвелл, Магда Шубански, Бриттани Бирнс, Уэйд Хэйуорд
  • Качество: HDRip

Добротная семейная комедия, шедевр прошлого времени, который отхватил целый "Золотой глобус", и заработал четверть миллиарда в прокате, Бэйб: Четвероногий малыш (1995) В переводе Гоблина.

Фильм расскажет о непростой жизни поросёнка на ферме, и его отчаянную борьбу за выживание, ибо как мы знаем, свишюшек очень редко долго держат в живых, и чаще всего пускают на мясо.

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Славные парни Гоблин (1990)

4.1573604060914 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.16 (197 Голосов)
Славные парни (1990) постер Гоблин
  • Жанр: криминальная драма, гангстерский фильм
  • Год: 1990
  • Страна: США
  • Режиссёр: Мартин Скорсезе
  • Бюджет: $ 25 млн
  • Сборы: $ 46,8 млн в США
  • В ролях: Рэй Лиотта, Роберт Де Ниро, Джо Пеши, Лоррейн Бракко, Пол Сорвино
  • Качество: HDRip

Славные парни (1990) В правильном переводе Гоблина.
Ещё совсем юный паренек по имени Генри (Рэй Лиотта) всегда смотрел на гангстеров как образец для подражания, он дико хотел приобщиться к этому образу жизни, он верил в существование так называемой криминальной романтики, что само по себе бред.

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Джон Уик Гоблин (2014)

3.8716577540107 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.87 (187 Голосов)
Джон Уик (2014) постер Гоблин
  • Жанр: Боевик
  • Год: 2014
  • Страна: США
  • Режиссёр: Чад Стахелски, Дэвид Литч
  • Бюджет: $ 20 млн
  • Сборы: $ 88 761 661
  • В ролях: Киану Ривз, Михаэль Нюквист, Альфи Аллен, Эдрианн Палики
  • Качество: HDRip

Фильм про очень опасного молодого человека по имени Джон Уик (Киану Ривз), бывший киллер высшего разряда, который в своё время убивал людей пачками, но сейчас когда он решил уйти на покой произошел инцидент, после которого он вновь взялся за оружие, дабы восстановить справедливость.

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Страх и ненависть в Лас-Вегасе Гоблин (1998)

3.5173745173745 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.52 (259 Голосов)
Страх и ненависть в Лас-Вегасе (1998) Постер
  • Жанр: Драма, комедия, фантасмагория
  • Год: 1998
  • Страна: США
  • Режиссёр: Терри Гиллиам
  • Бюджет: 18,5 млн $
  • Сборы: 10,7 млн $
  • В ролях: Джонни Депп, Бенисио дель Торо, Тоби Магуайр, Эллен Баркин, Гэри Бьюзи, Кристина Риччи, Камерон Диас, Кэтрин Хелмонд, Майкл Джетер
  • Качество: HDRip

Культовая комедия от режиссёра Терри Гиллиама частично основанная на реальных событиях из жизни Хантера Томпсона, которого в фильме и сыграл Джонни Депп. Данная лента не собрала достаточно денег, дабы окупится в прокате, однако она стала культовой, и теперь получила долгожданный Правильный перевод Гоблина, рекомендуем к просмотру!

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Хорошие мальчики Гоблин (2019)

4.0433275563258 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.04 (577 Голосов)
Хорошие мальчики (2019) Постер
  • Жанр: Комедия
  • Год: 2019
  • Страна: США
  • Режиссёр: Джин Ступницки
  • Бюджет: -
  • Сборы: $110 940 306
  • В ролях: Джейкоб Трамбле, Уилл Форте, Молли Гордон, Ретта, Лил Релл
  • Качество: HDRip

Хорошие мальчики (2019) В правильном переводе Гоблина, фильм про отчаянных пиз*юков, которые решили, что они наверное занимаются чем-то не тем, раз до сих пор не потискали девчонок и не поцеловались с ними, а ведь они уже в 6-м классе, парни решают решительно заполнить данный пробел.

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Успеть до полуночи Гоблин (1988)

4.0953757225434 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.10 (346 Голосов)
Успеть до полуночи (1988) постер Гоблин
  • Жанр: Приключения, комедия, криминал
  • Год: 1988
  • Страна: США
  • Режиссёр: Мартин Брест
  • Бюджет: 30 млн $
  • Сборы: 81,6 млн $
  • В ролях: Роберт Де Ниро, Чарлз Гродин, Яфет Котто, Джон Эштон, Деннис Фарина, Джо Пантолиано, Джек Кехо
  • Качество: HDRip

Приключенческий фильм о непростом путешествии матёрого детектива Джека Уолша, некогда служившего в полиции, по просторам США с целью доставить преступника к месту назначения и сорвать куш стоимостью в 100 000 долларов, но в этом ему попытаются помешать уголовники и даже ФБР.

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Зелёная миля Гоблин (1999)

3.9330065359477 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.93 (306 Голосов)
Зелёная миля (1999) постер Гоблин
  • Жанр: Драма, фантастика
  • Год: 1999
  • Страна: США
  • Режиссёр: Фрэнк Дарабонт
  • Бюджет: 60 млн долл.
  • Сборы: 290 701 374 долл.
  • В ролях: Том Хэнкс, Дэвид Морс, Бонни Хант, Майкл Кларк Дункан
  • Качество: HDRip

Культовая драма режиссёра Фрэнка Дарабонта, с Томом Хэнксом в главной роли, фильм снять по роману небезызвестного короля ужасов Стивена Кинга, сценарий же написал сам режиссёр Фрэнк Дарабонт, в правильном переводе Гоблина.

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Гангстер Гоблин (2007)

3.9596774193548 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.96 (434 Голосов)
Гангстер (2007) постер Гоблин
  • Жанр: Криминал, драма, триллер
  • Год: 2007
  • Страна: США
  • Режиссёр: Ридли Скотт
  • Бюджет: 100 млн. $
  • Сборы: 266 465 037 $
  • В ролях: Дензел Вашингтон, Рассел Кроу, Джош Бролин
  • Качество: HDRip

Гангстер (2007) Года или как он звучит в оригинале Американский бандит, фильм примечателен тем, что основан на некогда произошедших событиях, ну разумеется не на 100%, тем не менее, очевидную связь с реальностью он имеет, смотреть в обязательном порядке.

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Пол: Секретный материальчик Гоблин (2011)

3.6916666666667 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.69 (300 Голосов)
Пол: Секретный материальчик Гоблин
  • Жанр: Комедия, фантастика, приключения
  • Год: 2011
  • Страна: США, Великобритания
  • Режиссёр: Грег Моттола
  • Бюджет: 40 млн $
  • Сборы: 98 млн $
  • В ролях: Саймон Пегг, Ник Фрост, Сет Роген, Джейсон Бейтман, Кристен Уиг
  • Качество: HDRip

Двое британцев Грэм и Клайв по жизни яростных задрота попадают в дикий переплет из-за того, что становятся свидетелями аварии на дороге, где инопланетное существо влетает в кювет на седане, и перед парнями предстает непростой выбор, помогать пришельцу и подвергнуть себя страшной опасности, или как-то съехать с опасной ситуации.

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Правильный перевод, это самый качественный перевод на постсоветском пространстве. Но широкую известность Дмитрий Пучков получил, из-за своих, так называемых «смешных переводов», в частности таких шедевров как Властелин Колец трилогия, он создал сценарии не хуже оригинальных, которые были обречены на успех у весьма широкого круга киноманов, штучный товар. Никто до него, ничего подобного не создавал. Только у нас вы найдете фильмы в переводе Гоблина в лучшем качестве, Гоблин HD смотреть онлайн.

Гоблинский перевод, или так называемые «смешные переводы» у Дмитрия Гоблина Пучкова их шесть: Властелин колец: Братва и кольцо (Lord Of The Rings: The Fellowship Of The Ring, The), Властелин колец: Две сорванные башни (Lord Of The Rings: The Two Towers, The), Возвращение бомжа (Lord Of The Rings: The return Of The King, The), смешной перевод на фильм «Матрица» - Шматрица (Shmatrix), смешной перевод на звездные войны - Звёздные войны: Буря в стакане (Star Wars: Storm in the Glass).
И на подходе, всеми очень долгожданный: Хобот, или Путешествие взад-назад, перевод которого был готов уже как несколько лет назад, но ждал своего часа, Гоблин решил его выпускать эпизодами, по 15-20 минут, 4 куска уже перевел и благополучно выложил в сеть. Ждем остальные.

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