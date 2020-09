ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ГОБЛИНА

Фильмы в переводе Гоблина, это уникальное сочетание юмора, качественной озвучки, и в то же время адекватного и точного перевода, как и задумывалось режиссёром и сценаристами. Многие переводчики грешат тем, что переводят фильмы, как попало, и их вольный перевод полностью меняет смысл картины, к счастью Дмитрий Юрьевич Пучков – он же Гоблин, этим не грешит.

На сайте выложены все фильмы, где есть перевод гоблина. Есть и такие фильмы которые он перевел, но сам не озвучивал, эти фильмы озвучили его фанаты или просто энтузиасты.

Правильный перевод, это самый качественный перевод на постсоветском пространстве. Но широкую известность Дмитрий Пучков получил, из-за своих, так называемых «смешных переводов», в частности таких шедевров как Властелин Колец трилогия, он создал сценарии не хуже оригинальных, которые были обречены на успех у весьма широкого круга киноманов, штучный товар. Никто до него, ничего подобного не создавал. Только у нас вы найдете фильмы в переводе Гоблина в лучшем качестве, Гоблин HD смотреть онлайн.

Гоблинский перевод, или так называемые «смешные переводы» у Дмитрия Гоблина Пучкова их шесть: Властелин колец: Братва и кольцо (Lord Of The Rings: The Fellowship Of The Ring, The), Властелин колец: Две сорванные башни (Lord Of The Rings: The Two Towers, The), Возвращение бомжа (Lord Of The Rings: The return Of The King, The), смешной перевод на фильм «Матрица» - Шматрица (Shmatrix), смешной перевод на звездные войны - Звёздные войны: Буря в стакане (Star Wars: Storm in the Glass).

И на подходе, всеми очень долгожданный: Хобот, или Путешествие взад-назад, перевод которого был готов уже как несколько лет назад, но ждал своего часа, Гоблин решил его выпускать эпизодами, по 15-20 минут, 4 куска уже перевел и благополучно выложил в сеть. Ждем остальные.

